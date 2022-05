Parité pour les législatives : Reconquête!, parti le plus inclusif dans le Rhône, la NUPES et LR à la traîne

Parmi elles, l'égalité de représentation des sexes est très importante au niveau national. En effet, en cas d'entorse à la règle des 2% d'écart entre hommes et femmes sur l'ensemble du territoire, les formations politiques doivent s'acquitter de sanctions financières (ce que certaines acceptent volontiers).

Pour ces élections législatives, ce sont Les Républicains les plus mauvais élèves au niveau national, si on ne prend en compte que les "gros" partis et alliances (35,8% de femmes investies). En tête, on retrouve l'UDI et La France Insoumise avec 51% de femmes.

Mais dans le Rhône, aucune formation n'atteint la parité. Là-aussi, ce sont les LR qui présentent le moins de femme, à égalité avec la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale. Avec cinq candidates seulement, ils sont devancés par Ensemble (ex-LREM) et le Rassemblement National qui présentent aux urnes six femmes sur 14 circonscriptions.

Enfin, les grands gagnants du département sont les candidats d'Eric Zemmour. Sept femmes porteront les couleurs de Reconquête les 12 et 19 juin prochain.

Ensemble! : Sarah Peillon (3e), Anne Brugnera (4e), Blandine Brocard (5e), Emmanuelle Haziza (6e), Anissa Khedher (7e) et Sarah Tanzili (13e)

LR : Anne Prost (1ère), Myriam Fogel Jedidi (2e), Béatrice de Montille (3e), Nathalie Serre (8e) et Sophie Cruz (10e)

NUPES : Aurélie Gries (1ère), Marie-Charlotte Garin (3e), Cécile Bulin (8e), Mylène Dune (9e) et Michèle Edery (10e)

RN : Voliaria Gagarine (1ère), Sylvine Sintès (2e), Véronique Coulais (4e), Michèle Morel (6e), Tiffany Joncour (7e) et Elodie Annani (12e)

Reconquête : Sixtine Bonfils (1ère), Florence Darbon (4e), Geneviève Lucchesi (7e), Marie de Kervéréguin (8e), Claire de Guernon (9e), Agnès Marion (10e) et Océan Gigarel (13e)

Pour retrouver l'intégralité des candidats de chaque circonscription, LyonMag vous propose une carte interactive.