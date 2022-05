Retour de David Kimelfeld au conseil municipal de Lyon, suite à la démission de Sylvie Palomino

David Kimelfeld, jusqu'à présent cantonné aux conseils de la Métropole et du 4e arrondissement, va faire son grand retour à l'Hôtel de Ville.

C'est la démission de ses mandats pour raisons personnelles et professionnelles de Sylvie Palomino, tête de liste de Georges Képénékian aux municipales de 2020, qui va lui permettre de prendre sa place dans l'hémicyle.

"Je continuerai à m’investir autrement en tant que société civile, ce que je suis toujours restée, que ce soit à Lyon, à la Croix-Rousse et de plus en plus en Bourgogne, mon autre terre de cœur. Je remercie chaleureusement tous les Croix-roussiens et Croix-roussiennes qui m’ont fait confiance depuis huit ans, ainsi que l’équipe qui s’est engagée avec nous, particulièrement Georges Képénékian pour la confiance qu’il a su me porter. J’ai bien sûr une pensée toute particulière pour David Kimelfeld qui m’a permis mon engagement toutes ces années. J’en suis assurée David saura, à son tour, porter les valeurs du groupe Progressistes et Républicains, au conseil municipal de Lyon", indique-t-elle dans un communiqué de presse.

L'ancien maire de la Croix-Rousse et ex-président de la Métropole, déjà particulièrement acide avec Bruno Bernard et Rémi Zinck, va pouvoir désormais attaquer les décisions de Grégory Doucet lors des conseils municipaux. Ce qui risque de pimenter des séances déjà très épicées.