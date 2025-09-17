Frédéric Vermeulin : "Place publique partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld"

Que fera Place Publique à Lyon et dans la Métropole de Lyon en 2026 ? Le parti de Raphaël Glucksmann estime qu'aujourd'hui, "il y a des populistes, des progressistes et des réactionnaires". "On classe les macronistes chez les réactionnaires", prévient Frédéric Vermeulin.
Il reste donc Les Ecologistes ou David Kimelfeld. "On partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld, à condition d'avoir une clarté sur le projet", prévient le co-référent local.
Quid des potentiels autres partenaires de gauche modérée à Lyon ? "La clarté doit venir de Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian", rétorque Frédéric Vermeulin.
"Raphaël Glucksmann nous fait confiance pour discuter avec les partenaires et porter sa parole", conclut l'élu villeurbannais.
Ils sont de plus en fatiguant avec leur politique politicienne, ce n'est pas ce que les citoyens attendent d'eux...Signaler Répondre
Ce candidat ne veut pas de tambouille !Signaler Répondre
Mais suivant le marché après le premier tour , il choisira ses ingrédients pour sa cuisine au deuxième tour ?
Un peu de sauce LFI avec des pastèques bio sur la place publique bellecour...
ce M. Vermeulin, le co-référent d'un parti vermoulu ?Signaler Répondre
Interview lunaire du représentant d'un petit groupe d'opportunistes politiques qui n'ont aucune nouvelle idée mais qui cherchent à se placer avec les uns ou avec les autres suivant toutes les configurations possibles. Lamentable. Si c'est ça un nouveau mouvement qui cherche à faire de la politique autrement ! Next.Signaler Répondre
On comprend bien que Raphaël Glucksmann puisse partager un certain nombre de choses avec David Kimelfeld,Signaler Répondre
Par contre, de moins en moins de Lyonnais sont prêts à partager des choses avec eux .
Le timing ne leur est pas favorable.
Place Publique = Parti socialiste avec un peu EELV.Signaler Répondre
Flou avec LFI
Très Europeistes
On change les appellations mais au fond ce sont les mêmes avec les mêmes idées et dogmes.
Les Macronistes qui ne pourront pas se présenter sous l'en tête Renaissance car trop marqué Macron iront naturellement se faire recycler sous l'en tête Place Publique. C'est un sorte de "compost politique " ce mouvement.