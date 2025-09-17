Les Coulisses du Grand Lyon

Frédéric Vermeulin : "Place publique partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld"

Frédéric Vermeulin, co-référent de Place Publique dans la Métropole de Lyon, est l'invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Que fera Place Publique à Lyon et dans la Métropole de Lyon en 2026 ? Le parti de Raphaël Glucksmann estime qu'aujourd'hui, "il y a des populistes, des progressistes et des réactionnaires". "On classe les macronistes chez les réactionnaires", prévient Frédéric Vermeulin.

Il reste donc Les Ecologistes ou David Kimelfeld. "On partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld, à condition d'avoir une clarté sur le projet", prévient le co-référent local.

Quid des potentiels autres partenaires de gauche modérée à Lyon ? "La clarté doit venir de Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian", rétorque Frédéric Vermeulin.

"Raphaël Glucksmann nous fait confiance pour discuter avec les partenaires et porter sa parole", conclut l'élu villeurbannais.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Place Publique face aux scrutins locaux
05:18 LFI
08:24 Raphaël Glucksmann
09:32 Propositions pour 2026

Frédéric Vermeulin

les coulisses du Grand Lyon

David Kimelfeld

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Ex Précisions le 17/09/2025 à 13:37

Ils sont de plus en fatiguant avec leur politique politicienne, ce n'est pas ce que les citoyens attendent d'eux...

avatar
ancien caviste le 17/09/2025 à 13:26

Ce candidat ne veut pas de tambouille !
Mais suivant le marché après le premier tour , il choisira ses ingrédients pour sa cuisine au deuxième tour ?
Un peu de sauce LFI avec des pastèques bio sur la place publique bellecour...

avatar
Qui est ce le 17/09/2025 à 13:11
Socrate69 a écrit le 17/09/2025 à 12h07

Place Publique = Parti socialiste avec un peu EELV.
Flou avec LFI
Très Europeistes
On change les appellations mais au fond ce sont les mêmes avec les mêmes idées et dogmes.
Les Macronistes qui ne pourront pas se présenter sous l'en tête Renaissance car trop marqué Macron iront naturellement se faire recycler sous l'en tête Place Publique. C'est un sorte de "compost politique " ce mouvement.

ce M. Vermeulin, le co-référent d'un parti vermoulu ?

avatar
Méli mélo le 17/09/2025 à 12:59

Interview lunaire du représentant d'un petit groupe d'opportunistes politiques qui n'ont aucune nouvelle idée mais qui cherchent à se placer avec les uns ou avec les autres suivant toutes les configurations possibles. Lamentable. Si c'est ça un nouveau mouvement qui cherche à faire de la politique autrement ! Next.

avatar
Question de timing le 17/09/2025 à 12:55

On comprend bien que Raphaël Glucksmann puisse partager un certain nombre de choses avec David Kimelfeld,
Par contre, de moins en moins de Lyonnais sont prêts à partager des choses avec eux .
Le timing ne leur est pas favorable.

avatar
Socrate69 le 17/09/2025 à 12:07

Place Publique = Parti socialiste avec un peu EELV.
Flou avec LFI
Très Europeistes
On change les appellations mais au fond ce sont les mêmes avec les mêmes idées et dogmes.
Les Macronistes qui ne pourront pas se présenter sous l'en tête Renaissance car trop marqué Macron iront naturellement se faire recycler sous l'en tête Place Publique. C'est un sorte de "compost politique " ce mouvement.

