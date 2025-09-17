Frédéric Vermeulin : "Place publique partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld"

Que fera Place Publique à Lyon et dans la Métropole de Lyon en 2026 ? Le parti de Raphaël Glucksmann estime qu'aujourd'hui, "il y a des populistes, des progressistes et des réactionnaires". "On classe les macronistes chez les réactionnaires", prévient Frédéric Vermeulin.

Il reste donc Les Ecologistes ou David Kimelfeld. "On partage un certain nombre de choses avec David Kimelfeld, à condition d'avoir une clarté sur le projet", prévient le co-référent local.

Quid des potentiels autres partenaires de gauche modérée à Lyon ? "La clarté doit venir de Nathalie Perrin-Gilbert et Georges Képénékian", rétorque Frédéric Vermeulin.

"Raphaël Glucksmann nous fait confiance pour discuter avec les partenaires et porter sa parole", conclut l'élu villeurbannais.

00:00 Place Publique face aux scrutins locaux

05:18 LFI

08:24 Raphaël Glucksmann

09:32 Propositions pour 2026