Législatives dans le Rhône : s'ils perdent dimanche, ils n'auront plus de mandat

Ce qui implique que dimanche prochain, à l'occasion du second tour des élections législatives, certains risqueront de tout perdre. Et donc de disparaître du paysage politique. D'autant qu'il n'y a pas de nouvelles élections avant les européennes de 2024 puis les municipales/métropolitaines en 2026. Soit largement le temps de se faire oublier des électeurs et même de ses partenaires politiques. Sans oublier la fin des confortables indemnités.

Plusieurs députés du Rhône sont donc dans ce cas. Hubert Julien-Laferrière (NUPES), député de la 2e circo) avait entamé son divorce avec les macronistes en 2020, pour se rapprocher des écologistes quelques jours avant leur victoire. Il n'a donc aucun autre mandat hormis celui de l'Assemblée nationale.

Blandine Brocard (Ensemble!) dans la 5e circo, Thomas Gassilloud (Ensemble!) dans la 10e circo, Jean-Luc Fugit (Ensemble!) dans la 11e, Cyrille Isaac-Sibille (Ensemble!) dans la 12e et Yves Blein (Ensemble!) dans la 14e. Ce dernier avait gagné un siège d'élu d'opposition à Vénissieux en 2020 avant de démissionner.

Thomas Rudigoz, député de la 1ère circonscription et arrivé derrière Aurélie Gries (NUPES), pourra, en cas de défaite, se consoler avec son mandat de conseiller métropolitain.

Anne Brugnera, députée de la 4e circo, est dans le même cas que Thomas Rudigoz, mais avec un simple siège de conseillère d'arrondissement d'opposition dans le 6e.

Nathalie Serre, députée LR de la 8e circonscription, et également arrivée derrière son opposant Ensemble! Dominique Despras (maire de Claivesolles) au 1er tour, dispose d'un mandat de conseillère municipale d'opposition à l'Arbresle.

Il y a aussi le cas des candidats qualifiés pour le second tour qui ne sont pas députés sortants mais qui n'ont pas de mandat de secours en cas de défaite. Loïc Terrenes (candidat Ensemble! dans la 2e circo) était collaborateur politique avant d'être investi. Même configuration pour Marie-Charlotte Garin (NUPES dans la 3e circo) qui était directrice de cabinet de la maire du 5e arrondissement.

Dans la 6e circonscription, celle de Villeurbanne, le duel Gabriel Amard (NUPES) / Emmanuelle Haziza (Ensemble!) est celui de deux candidats sans mandat. Malheur au vaincu. Tout comme la 13e circonscription avec Sarah Tanzilli et Victor Prandt.

Abdelkader Lahmar (7e circo), Ambroise Méjean (9e circo), Abdel Yousfi (11e circo) et Jean-François Baudin (12e circo) sont les derniers candidats sans mandat à rêver d'une victoire au second tour.

Sans oublier la sentence déjà tombée pour Anissa Khedher, députée de la 7e circonscription du Rhône mais qui perd son mandat puisqu'elle a été éliminée au 1er tour des législatives dimanche dernier.