Lyon est la deuxième ville française qui risque de connaitre le plus de canicules dès 2040

Ou plutôt bouillant, puisqu’il dresse un scénario catastrophe sur le rythme des canicules qui devraient toucher Lyon d’ici 20 ans.

Alors que la France enregistre actuellement une vague de chaleur sans précédent dans sa précocité, la situation serait encore plus grave en juin, juillet et août, entre 2040 et 2070 dans la capitale des Gaules.

L’objectif a été de calculer "le nombre de journées et de nuits supplémentaires anormalement chaudes (plus de 5 degrés par rapport à la température attendue)", d’après Le Figaro. Et selon nos confrères, Lyon serait la deuxième ville qui sera la plus touchée par ces vagues de chaleurs dévastatrices en France.

Une étude rendue possible grâce, notamment, à la comparaison des projections des chercheurs des laboratoires de climatologie, compilées par la Drias - Météo France. Au total, les scientifiques tablent sur 15 jours et 12 nuits de chaleurs anormales dans Lyon, en plus de la situation actuelle.

C’est à Annecy, toujours en Auvergne-Rhône-Alpes, que les prévisions des climatologues sont les plus pessimistes. Sur 70 grandes villes de France analysées, c’est donc dans la Venise des Alpes que les journées et les nuits de canicule devraient être les plus fréquentes d’ici 20 ans. Enfin, c’est Saint-Étienne qui vient compléter le podium, encore une ville proche de Lyon ! Suivent Avignon, Valence ou encore Chambéry.