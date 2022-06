Lyon : la préfecture promet des contrôles renforcés dans les transports en commun

L’organisme qui gère le réseau TCL à Lyon va mettre en place des contrôles renforcés, dans le cadre d’une semaine spécialement dédiée à ces questions sécuritaires. Une mobilisation qui a débuté sous le soleil, ce lundi matin aux abords de la station de tramway de la gare de la Part-Dieu.

De nombreux agents TCL, accompagnés de policiers spécialisés du service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC), ont ainsi contrôlé les voyageurs qui descendaient des différents bus ou tramways. En plus de quelques verbalisations pour défaut de titre de transport, deux individus ont été interpellés. L’un était en possession de papiers d’identité qui n’étaient pas à son nom, l’autre avait dans ses poches une forte somme d’argent en liquide.

Une opération qui s’est ensuite poursuivie à la station de métro Charpennes, menée sous le regard attentif d’Ivan Bouchier, préfet délégué à la Sécurité. Aux côtés du président du Sytral Bruno Bernard, il voulait "marquer un attachement collectif à la liberté de voyager en sécurité". Et pour cause, l’année dernière avait été noire dans l’agglomération lyonnaise avec "des résultats inquiétants" d’après Monsieur Sécurité à la préfecture du Rhône.

Mais pour Ivan Bouchier, les chiffres sont désormais meilleurs : "Depuis les six premiers mois de l’année il y a eu une baisse de -14% des actes délinquants" sur le réseau TCL. Des chiffres rendus possibles "grâce aux renforts pour le SISTC, qui a vu ses effectifs être augmentés de +25% en un an, ainsi qu’une réorganisation qui permet plus de patrouilles".

Bruno Bernard, remis de la soirée électorale de dimanche soir, met aussi en avant ses troupes "et notamment le concours du pôle Sécurité au Sytral qui fait état d’une volonté forte de mieux faire". D’après l’écologiste, pour qui "toute agression est néanmoins de trop », Lyon enregistre « trois fois moins de faits de criminalité par rapport aux agglomérations de plus de 300 000 habitants".

Un discours appuyé par Ivan Bouchier : "Lyon, contrairement à ce que certains disent, n’a pas à rougir quand on regarde le nombre de faits et les millions de personnes". Un tacle clairement à destination de Laurent Wauquiez, le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui parlait de la ville la plus dangereuse de France.

Cette semaine, une vingtaine d’opérations d’ampleur, similaires à celle de ce lundi matin, seront menées dans l’agglomération. La Gare de Vaise et celle de la Part-Dieu devraient être particulièrement visées, puisque la DDSP du Rhône déplore là-bas "des faits de vols, des agressions ou encore des trafics difficiles à maitriser".

Enfin, un groupe de travail devrait évoquer ce lundi après-midi les problématiques actuelles du réseau, dont celle des jets de projectiles. "Un vrai risque pour les personnels qui crée une désorganisation profonde" d’après Ivan Bouchier. Ce dernier compte ainsi "composer avec les polices municipales pour ne plus laisser des projectiles" à disposition des caillasseurs. Les chantiers devraient être, à l’avenir plus protégés pour éviter d’offrir des munitions.

J.D.