Métropole de Lyon : au Vallon de Saint-Genis, un futur "quartier nature" de 1350 logements sur 55 hectares

Cette semaine, la Métropole de Lyon a présenté les contours du projet urbain du site du Vallon, grand de 55 hectares pour 18 hectares de bâtiments. Ce futur "quartier nature" comportera environ 1350 logements, 84 000 m² plancher de bureaux ou de commerces pour une création de 2400 emplois, un groupe scolaire de 15 classes, une crèche et un gymnase.

Toutes ces constructions se feront autour d'un parc public de 6 hectares et de 14 hectares de bois et prairies "gérés écologiquement". Car le but de ce projet qui va s'étendre sur 55 hectares au sud de l'hôpital Lyon-Sud jusqu'aux frontières de Pierre-Bénite et d'Oullins est de "maintenir cette harmonie (...) entre champs forêts, habitants, commerces et entreprises", assure Marylène Millet, maire de Saint-Genis-Laval.

Il faudra cependant être patient : la livraison des derniers bâtiments est prévue pour 2035/2040. Le projet a pourtant été initié en 2012, en même temps que les premières étapes de la prolongation du métro B et que la restructuration de l'hôpital Lyon-Sud. Les travaux n'ont commencé qu'en 2022 avec les fouilles préalables et la création d'un parking pour les soignants.

"La prolongation du métro B jusqu’à la nouvelle station Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon-Sud permettra bientôt de rapprocher tout le sud-ouest de la Métropole du centre-ville", précise Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du SYTRAL. L'élu écologiste voit donc en ce développement une "opportunité d’aménager de nouveaux espaces de vie et d’activité dans une nature magnifiée, à seulement 15 minutes du cœur de Lyon". Comme dans tous les projets immobiliers développés par la majorité métropolitaine verte, les logements abordables auront une place d'importance. Environ 60% des habitats proposés au Vallon seront abordables (logement social et bail réel solidaire)

L'an prochain aura lieu la mise en service du métro et le choix des concepteurs des espaces publics. Les premiers bâtiments tertiaires verront le jour en 2026, tout comme le parc de 6 hectares. Des logements apparaîtront d'ici 2027-2028 dans les secteurs Chazelles et Sainte-Eugénie.

Le coût total du projet est estimé à 84 millions d'euros. La Métropole de Lyon participera à hauteur de 30 millions d'euros tandis que la Ville de Saint-Genis-Laval mettra un peu moins de 4 millions d'euros sur la table. Les 50 millions d'euros restants seront à la charge des promoteurs immobiliers.