Villeurbanne : l'avenue Henri-Barbusse définitivement piétonne à partir de lundi

À partir de ce lundi, l'intégralité de l'avenue Henri-Barbusse de Villeurbanne sera définitivement piétonne. Tout comme sur la moitié sud de l'axe depuis l'été 2020, les voitures et les deux-roues motorisés ne pourront plus circuler entre la rue Anatole-France et le cours Emile-Zola.

Une mesure municipale qui s'inscrit dans le renouvellement du quartier des Gratte-Ciel. En effet, à l'horizon 2030, l'avenue qui sépare les deux édifices emblématiques sera prolongée jusqu'à la rue Francis-de-Pressensé pour former un centre-ville moderne et végétalisé.

Il est aussi question de "sécurisation des déplacements des piétons et de lutte contre la pollution automobile" sur cette rue très commerçanten, précise la Ville. Pour alimenter les échoppes, les camions de livraison seront autorisés à franchir les barrières mobiles entre 7h et 11h30 du lundi au samedi.

Puisque l'espace sera rendu aux marcheurs, du mobilier urbain comme des bancs et des jardinières sera posé "pour une avenue plus verte, plus agréable et plus attractive". Cette piétonisation arrive au bon moment puisque le 2 juillet, les brocanteurs habituellement installés aux Puces du canal pourront investir l'avenue Henri-Barbusse.

Tout au long de l'été, des animations diverses et variées seront proposées aux Villeurbannais pour qu'ils se réapproprient l'axe central.