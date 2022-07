Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (2 et 3 juillet)

Festival Entre Rhône et Saône !

C’est la première édition de ce rendez-vous dédié à l’eau. Le festival "Entre Rhône et Saône" débute ce vendredi et se déroulera tout le week-end avec de nombreuses animations, la plupart sur les bords du Rhône, à hauteur du pont de la Guillotière, et de la Saône. Jeux pour les petits comme les plus grands, conférences, spectacles, balades au fil de l’eau, initiations à la voile et à la plongée sans oublier une grande parade ce samedi après-midi de la place des Terreaux au pont de la Guillotière. Tous les détails sur cet évènement ici



Festival Les Baguettes Magiques !

Avis aux fans de cuisine chinoise ! Ce festival est fait pour vous ! Le Nouvel Institut Franco-Chinois organise trois jours d’évènements autour de la cuisine chinoise. Le festival s’appelle "Les Baguettes Magiques" et proposera plusieurs temps forts, notamment des parcours à pied à travers Lyon à la découverte des meilleurs restaurants chinois de la ville. Plus d’informations ici



Les Puces du Canal Hors-les-Murs !

Les Puces du Canal déménagent le temps d’une journée. Il s’agit de la 9e édition de l’évènement baptisé Hors-les-murs. Rendez-vous donc ce samedi sur l’avenue Henri Barbusse, désormais piétonne, à Villeurbanne. Une quarantaine de marchands seront présents de 9h à 19h. "Les habitants de Villeurbanne pourront aller chiner tout près de chez eux des pièces de mobilier, de mode et de collection, chez des professionnels itinérants ou ayant une boutique aux Puces du Canal de Villeurbanne", précisent les organisateurs. Un spectacle est également prévu samedi soir à 22h sur la place Lazare-Goujon pour marquer le coup d'envoi des festivités de l'été. Toutes les informations sont à retrouver ici

Dialogues en humanité au parc de la Tête d’Or !

Rendez-vous sous les arbres du poumon vert de Lyon pour fêter les 20 ans de l’évènement. Dialogues en humanité c’est l’occasion de parler et de découvrir. "Faire humanité sur notre planète océan" ; tel sera le mot d’ordre de ces trois jours qui débutent ce vendredi au parc de la Tête d’Or. C’est en plein air et c’est gratuit. Plus d’informations ici

Summer in République !

Envie d’un peu de fraîcheur ? Direction la place de la République dans le 2e arrondissement pour la troisième édition de Summer in République. Au programme : de la pétanque, des concerts, des jeux de société, des snacks sans oublier un jardin ombragé. L’évènement se déroule jusqu’au 16 juillet du mercredi au samedi de 12h à 19h. Le programme complet est à retrouver ici



Dimfit, des cours de fitness à la piscine !

Envie de vous dépenser ? A partir de ce dimanche 3 juillet, le centre nautique Tony Bertrand dans le 7e arrondissement propose des cours de fitness gratuits. Au programme : deux sessions de cours entre 10h45 et 12h30 avec au choix du renforcement musculaire ou des cours de danse. Inscription obligatoire. Le billet d'inscription sera demandé à l'entrée de la piscine car il réserve également un créneau d'accès au bassin (jusqu'à 14h30) qu'il vous faudra obligatoirement réglé sur place. (Plein tarif à 8€/ Tarif réduit à 5€50). Toutes les informations ici



Braderie de plantes et ateliers autour du végétal !

Direction ce samedi le jardin des Girondins dans le 7e arrondissement pour une braderie de plantes & des ateliers autour du végétal. Des animations sont également au programme à l’exemple d’ateliers bombes à graine, impression végétale, macramé… Rendez-vous de 10h30 à 18h30 (14 rue Crépet). Plus d’informations à retrouver ici