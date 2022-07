Hôpital Henry Gabrielle : un rassemblement ce lundi devant le siège des HCL à Lyon

Un rassemblement est organisé ce lundi après-midi à partir de 15h devant le siège des Hospices Civils de Lyon, quai des Célestins dans le 2e arrondissement.

"Le 28 juin, les élus de la Métropole de Lyon ont voté le maintien et la rénovation d’Henry Gabrielle. Les HCL ont toujours déclaré qu’ils prendraient en compte l’avis de la Métropole. Maintenant ils doivent tenir leur engagement, et mettre en place leur projet de rénovation qu’ils ont présenté à l’Association de Sauvegarde d’Henry Gabrielle en mars 2021. Fort de ce résultat, allons dire au Conseil de Surveillance des HCL de confirmer le maintien et la rénovation de l’hôpital sans attendre, lors de sa séance du 4 juillet", explique l’Association de Sauvegarde d’Henry Gabrielle.

Pour rappel, les HCL affichent depuis plusieurs années leur volonté de mettre en vente le site de l’établissement spécialisé dans la rééducation des personnes handicapées basé à Saint-Genis-Laval pour construire une nouvelle clinique de 250 lits dans le parc du Vinatier