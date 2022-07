Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (9 et 10 juillet)

Le Grand Marché Flowrette !

Avis aux amoureux des fleurs ! Le Grand Marché Flowrette s’installe pour la première fois à Lyon. Au programme : une grande sélection de fleurs séchées à la botte entre 2 et 7 euros, des accessoires à pimper avec les fleurs (vases, paniers en osier, soliflores…), un bar à fleurs pour faire composer votre bouquet sur place sans oublier de nombreuses surprises. Le rendez-vous est donné jusqu’à dimanche au Hard Rock Café, 1 rue du Président Carnot, dans le 2e arrondissement. Entré gratuite. Réservation obligatoire. Plus d’informations ici



Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est de retour. Découvrez de nouveau un vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. L’occasion de renouveler sa garde-robe et de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce vendredi et ce samedi de 11h à 19h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Vide Grenier du geek !

Rendez-vous ce dimanche à La Commune (3 rue Pré-Gaudry) dans le 7e arrondissement pour la 19e édition du Vide Grenier du Geek. Cette brocante dédiée à la culture geek et pop sera accessible gratuitement de 10h à 18h. Toutes les informations pratiques sont à retrouver ici



Un nouveau vide-dressing Pépite !

Dernière édition de la saison pour Pépite qui s’invite chez la Fourmilière (15 rue Salomon Reinach) dans le 7e arrondissement en mode afterwork, apéro et musique. Le principe reste le même : venir chiner et faire de bonnes affaires. Les horaires de ce vide-dressing à retrouver ici



Super Dimanche Heat Lyon !

"C’est l'heure du rendez-vous cool, tasty et kid friendly de Lyon" à Heat Lyon dans le 2e arrondissement. Broderie, vintage, upcycling, frip’, coiffeur… Ce dimanche s’annonce fun à l’occasion d’un nouveau "Super Dimanche". L’évènement aura lieu de 12h à 22h. Toutes les informations à retrouver ici



L’été en Pentes Douces au Jardin des Chartreux !

C’est un évènement intervenant dans le cadre de "Tout l’monde dehors". L’été en Pentes de la Croix-Rousse se déroule ce samedi de 14h à 23h avec concerts, exposition, ateliers, jeux et détente au programme au Jardin des Chartreux. Gratuit et ouvert à toutes et à tous. Les détails de l’évènement à retrouver ici



Festival Fort en Musiques à Bron !

Première édition de l’évènement qui a démarré jeudi. Jusqu’à samedi soir, le public pourra encore profiter de deux soirées alliant musique, ambiance festive et convivialité avec une programmation éclectique mêlant variétés françaises, électro et jazz. Les festivités débutent à 18h30 au Fort de Bron. Plus d’informations ici



Summer vide dressing de l’Agence Les Filles de Lyon !

C’est le vide dressing mensuel de l’Agence Les Filles de Lyon. Le rendez-vous est une nouvelle fois donné de 11h à 18h au Pop-Up Village des Créateurs sur la place Bellecour. Des centaines de pièces de seconde main seront à chiner. Toutes les informations sur l’évènement sont à retrouver ici



Summer Battle Dance à Villeurbanne !

Avis aux amateurs de hip hop ! Le Summer Battle Dance se déroule ce samedi soir de 19h à 22h sur le parvis de l’hôtel de Ville de Villeurbanne. Il s’agit d’une compétition de danse hip hop qui réunira les plus grands groupes français du circuit. Toutes les informations à retrouver ici