Près de Lyon : huit enfants saccagent des salles de classe et un sanitaire d’une école

Il n’était pas encore 21h lorsque l’alerte a été donnée par le gardien de l’école élémentaire Pierre-Cot. Ce dernier venait de surprendre huit enfants dans l’établissement. Agés de 9 à 13 ans, ils avaient dégradé trois salles de classe en renversant et en cassant notamment les tables, les armoires et les chaises. Les huit jeunes avaient également détruit à coups de masse un sanitaire.

Les saccageurs ont été entendus par la police avant d’être remis à leurs parents. Ils devraient être prochainement convoqués pour s’expliquer de nouveau sur cet acte qui a fait l’objet d’une plainte déposée ce mardi par la Ville de Bron. L’enquête se poursuit.

Le maire LR de Bron, Jérémie Bréaud, a réagi sur les réseaux sociaux : "Spectacle de désolation à l'école Pierre Cot... Intrusion (lundi) soir d'individus qui ont causé d'importants dégâts. Grâce à l'efficacité de mon élu d'astreinte qui s'est rendu sur place dès l'alerte donnée, ils ont été neutralisés le temps que la Police arrive. Ils étaient 8, le plus jeune a 9 ans, le plus âgé 13... La Ville a évidemment porté plainte et le Procureur saisit. Que font ces enfants livrés à eux-mêmes le soir dans la rue ? Les parents devront s'en expliquer. Nous n'excluons aucune possibilité".