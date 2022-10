Wine and Ride, ça roule pour le tourisme local et durable !

Il faut traverser l’océan Atlantique pour retrouver les origines de Wine and Ride. Plus précisément en Argentine à Mendoza. Léo Pringles Garcia, grand amateur de vin, inaugure en 2016 le premier site Wine and Ride permettant de découvrir le patrimoine viticole de la région… à vélo. Le succès est immédiatement au rendez-vous.

Le projet continue par la suite de se développer à Lujan (toujours en Argentine) mais également à Condrieu dans le Rhône. Aux manettes : Antoine Audet, natif de Sainte-Foy-lès-Lyon. Après des études de commerce, ce trentenaire sportif et gourmand, également passionné de tourisme, travaille près de dix ans en Afrique auprès d’administrations touristiques avant d’avoir l’idée d’exporter le projet de son ami argentin Léo Pringles Garcia.

Wine and Ride France voit le jour en avril 2021 ; la première balade à vélo se fait quelques semaines plus tard. "J’ai vu le potentiel touristique de Condrieu à une trentaine de kilomètres de Lyon. A 27 minutes depuis la gare de Perrache !", se rappelle Antoine Audet. "Avec le Covid, il y a eu ce regain et ce désir de découvrir ce qui nous entoure. Les difficultés à voyager à l’international ont remis en lumière les destinations de proximité", ajoute-t-il.

C’est bien le tourisme local que veut mettre en avant l’entrepreneur. "On va partir dans le parc naturel régional du Pilat pour aller rencontrer des artisans, des producteurs et des artisans locaux. En bref tous les gens qui nous régalent dans nos assiettes", résume Antoine Audet. "On découvre leur métier, leur vie de tous les jours et on teste également le produit", explique-t-il précisant que l’activité est accessible à tous de 17 à 77 ans (la dégustation d’alcool est interdite aux mineurs).

Trois thèmes de balades sont notamment au programme avec le vin comme fil conducteur : Vins et Gastronomie, Vins et Histoire, Vins et Artisanat. Les curieux les plus motivés choisiront de partir pour la journée avec le déjeuner compris et près de 50 kilomètres à parcourir tandis que les autres pourront profiter d’un parcours d’une demi-journée avec au bout une vingtaine de kilomètres à vélo. Il faudra également choisir un vélo simple ou un vélo à assistance électrique. "On peut monter jusqu’à 1000 mètres d’altitude", précise dans un sourire Antoine Audet.

"L’objectif est de mettre en valeur les richesses de notre terroir et les métiers qui embellissent nos assiettes. On a de la chance d’être dans un pays où la gastronomie est très importante", complète l’entrepreneur qui fait découvrir des vignerons des appellations Condrieu, Côte-Rôtie, Saint-Joseph ou encore Château Grillet. "Il y avait beaucoup de producteurs et d’artisans qui n’avaient pas l’habitude d’accueillir les touristes et de proposer des visites de leur activités", tient-il aussi à ajouter évoquant l’opportunité d’un "développement économique de ces petits producteurs qui s’ouvrent finalement au grand public".

Wine and Ride a également comme priorité le respect de l’environnement avec la devise "0 plastique, 0 déchet non biodégradable, 0 émission de gaz à effet de serre" en bannissant notamment de ses sorties les ustensiles et les bouteilles en plastique jetables.

Wine and Ride

16 chemin du camping

69420 CONDRIEU

wineandride.fr

A.D.