Auvergne-Rhône-Alpes : l’été a été "bon" ou "très bon" pour plus de la moitié des professionnels du tourisme

Les premiers chiffres montrent que l’été a été "bon" ou "très bon" pour 63% des professionnels du tourisme. Un niveau de satisfaction en hausse de 5 points par rapport à l’été 2024.

Parmi les éléments positifs signalés, l’attractivité touristique régionale et la fidélité de la clientèle apparaissent comme le facteur principal de satisfaction. Certains professionnels pointent malgré tout des difficultés, notamment le pouvoir d’achat des touristes, en berne selon 72% des sondés.

Concernant la provenance des touristes, 1 personne sur 4 était originaire de la région. Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la première région de provenance, suivie par l’Ile de France, et par les régions Sud et PACA. A l’international, on notera la forte progression des touristes canadiens. Des touristes qui ont privilégié la randonnée pédestre, le vélo et les activités liées à l’eau, toujours selon les chiffres d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

L’organisme dresse enfin la tendance du mois de septembre et des vacances de la Toussaint. Un professionnel sur 2 se dit "confiant" concernant l’activité touristique du mois de septembre. Ils sont 53% à envisager une fréquentation touristique stable pour la Toussaint.