Economie

Auvergne-Rhône-Alpes : l’été a été "bon" ou "très bon" pour plus de la moitié des professionnels du tourisme

Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a publié ce mercredi un premier bilan de l’été 2025.

Les premiers chiffres montrent que l’été a été "bon" ou "très bon" pour 63% des professionnels du tourisme. Un niveau de satisfaction en hausse de 5 points par rapport à l’été 2024.

Parmi les éléments positifs signalés, l’attractivité touristique régionale et la fidélité de la clientèle apparaissent comme le facteur principal de satisfaction. Certains professionnels pointent malgré tout des difficultés, notamment le pouvoir d’achat des touristes, en berne selon 72% des sondés.

Concernant la provenance des touristes, 1 personne sur 4 était originaire de la région. Auvergne-Rhône-Alpes est ainsi la première région de provenance, suivie par l’Ile de France, et par les régions Sud et PACA. A l’international, on notera la forte progression des touristes canadiens. Des touristes qui ont privilégié la randonnée pédestre, le vélo et les activités liées à l’eau, toujours selon les chiffres d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

L’organisme dresse enfin la tendance du mois de septembre et des vacances de la Toussaint. Un professionnel sur 2 se dit "confiant" concernant l’activité touristique du mois de septembre. Ils sont 53% à envisager une fréquentation touristique stable pour la Toussaint. 

4 commentaires
FOAD le 27/08/2025 à 14:35

Ils vont pouvoir rembourser les aides "en or" du Covid

Schizophrénie le 27/08/2025 à 13:59

C'est vrai, la ville de Lyon était particulièrement vide ce mois d'août preuve que les gens se plaignent mais beaucoup ont encore de l'argent pour partir en vacances, presque tous les commerçants ont fermé une quinzaine de jours...bémol de cette rentrée, la feuille d'impôts et le 10 septembre ou les syndicats veulent paralyser le pays...attendons la suite.

ℒe ∁HA∁Aℒ le 27/08/2025 à 13:57

Le problème c'est surtout l'accessibilité de la presqu'île...

On a beau dire le 27/08/2025 à 12:48

Ce président de région ,...quel bel homme et quelle belle politique .

Ex Précisions le 27/08/2025 à 12:41

Ça en fait quand même plus d'1/3 où ça n'a pas été bon.
Peut-être les tarifs pratiqués pour ceux-là ?

