Dans la région : il croise sa voiture volée la veille, la police intervient 

Un cambriolage s’est déroulé dans un logement de la commune de Combre, avec à la clé le vol d’une voiture, une Hyundai i10. Selon Le Progrès, le propriétaire est allé dès le lendemain porter plainte à la gendarmerie avant de reprendre la route en direction de son domicile.

Mais sur la route, l’homme a croisé son automobile coréenne en train de circuler avec deux individus à son bord. La victime du préjudice a alors appelé la police tout en suivant de près les suspects. Une fois arrivés dans le centre-ville de Roanne, une course-poursuite s’est engagée avec les forces de l’ordre.

Les agents ont ensuite retrouvé le véhicule vide de ses occupants qui avaient pris la fuite à pied. Les deux ont été interpellés, dont le conducteur résidant de Thizy les Bourgs et qui roulait sans permis de conduire. Le second interpellé est un mineur, originaire de Firminy. Dans l’habitacle, deux sacs à main et quelques grammes de résine de cannabis ont aussi été découverts.

Les deux hommes ont finalement été laissés libre avec une convocation devant la justice.