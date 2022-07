Boycott du déplacement de Gérald Darmanin par Grégory Doucet : les réactions à Lyon

Le ministre de l’Intérieur devra faire sans le maire de Lyon, car ce dernier estime que les promesses en termes de renforts d’effectifs de police nationale n’ont pas été tenues.

Un boycott qui a eu le don de faire réagir dans le camp présidentiel, mais aussi à droite. A l’instar du néo-député LR Alexandre Vincendet, réputé proche de Gérald Darmanin. Toujours maire de Rillieux-la-Pape car des recours ont été déposés contre sa victoire aux législatives, il estime que "sur les deux (Doucet et Darmanin ndlr), un seul tient ses promesses d’augmentation d’effectifs police et ce n’est pas le maire de Lyon. À Rillieux nous tenons nos engagements. L’Etat est à nos côtés et les résultats sont là. À quand une visite du maire de Lyon à Rillieux ?"

Le député Renaissance de la 1ère circonscription du Rhône Thomas Rudigoz a aussi dénoncé cette décision du maire écologiste. Il voit "dans cette posture un mélange de mépris, de sectarisme et d'irresponsabilité. Les Lyonnais apprécieront".

"Cette réaction n’est pas digne des enjeux de notre ville et des besoins des Lyonnais, a regretté la députée Renaissance Anne Brugnera. Ils attendent de leur maire courage et responsabilité et non boycott et tweet. Leur sécurité nous engage tous ensemble. Assumez vos responsabilités".

"C’est donc votre stratégie ⁦Grégory Doucet⁩ pour favoriser le travail collaboratif autour des sujets de sécurité ? Dommage pour les Lyonnais", a également commenté le conseiller municipal d’opposition Yann Cucherat.

"Les habitants de la Guillotière apprécieront votre volonté de travail en commun pour faire avancer les choses, et votre esprit républicain. Vous boycotterez donc une rencontre avec des riverains et des commerçants qui préfèreraient de l’écoute plutôt qu’un triste coup de com", attaque Sarah Peillon, élue du 7e arrondissement et patronne de la fédération Renaissance de la Métropole de Lyon.

Depuis Paris, le député écologiste Julien Bayou a contrebalancé les avis négatifs en remerciant le maire de Lyon car "la sécurité est un sujet sérieux. Marre du blabla du ministre de l'intérieur Darmanin qui instrumentalise les drames pour sa com personnelle. Les maires écologistes réclament des moyens humains. La promesse sans cesse réitérée doit enfin être tenue".