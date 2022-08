Une photo de Gérard Collomb dans une série israélienne pour représenter un avocat russe

Ancien sénateur-maire, également éphémère ministre de l’Intérieur lors du premier quinquennat d’Emmanuel Macron, il n’a jamais imaginé faire une carrière internationale.

Et pourtant, la série israélienne False Flag (Kfulim) y contribue. Dans l’épisode 6 de la troisième saison, des policiers enquêtent sur un oligarque russe. Une femme projette alors sur son ordinateur les photos de ses deux avocats.

Et le chef décorateur a, pour une raison encore inconnue, décidé de mettre un cliché de Gérard Collomb, transformé en Vladimir Mikhalevich. Le connaissait-il et a-t-il voulu faire un clin d’oeil ? Ou s’est-il perdu dans les méandres d’Internet pour finalement arriver jusqu’à Gérard Collomb et se dire qu’il avait une gueule d’avocat russe peu recommandable ?

Interrogé par le Progrès, l’élu a indiqué qu’il n’était pas au courant et qu’il n’avait pas donné son accord. Toutefois, ça lui est "totalement égal". Et de rajouter : "C’est ça d'être connu à l'international".

Du coup, Gérard Collomb s’est mis à regarder False Flag actuellement diffusé sur Canal +. "C’est pas mal", estime-t-il après le premier épisode. Allez, plus que deux saisons et quelques épisodes avant de se découvrir à l’écran…