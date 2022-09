Le Mag des bons plans du week-end à Lyon (3 et 4 septembre)

Vide-penderie Les Débraillé.e.s !

Le rendez-vous mensuel des Débraillé.e.s est de retour. Découvrez de nouveau un vide-penderie avec des pièces éthiques ou de seconde main à prix tout doux. L’occasion de renouveler sa garde-robe et de découvrir le concept. Le rendez-vous est donné ce vendredi et ce samedi de 11h à 19h à la boutique des Débraillé.e.s au 5 rue Saint-Polycarpe dans le 1er arrondissement. Entrée libre et gratuite. Toutes les informations sur l’évènement ici



Sports in République !

C’est l’évènement sportif de la rentrée dans le centre-ville de Lyon. Sports in République s’invite jusqu’à samedi sur la place de la République afin de faire découvrir aux petits comme aux plus grands plusieurs disciplines. Boxe, crossfit, hockey, sarbacane, cyclisme, pétanque ou encore danse ; il y en aura pour tous les goûts. De 12h à 19h. Le programme complet est à retrouver ici



Initiation au quidditch !

Qui n’a jamais eu envie de s’essayer au sport préféré des sorciers ? Les Crookshanks Lyon Quidditch démarrent officiellement leur saison et recrutent de nouveaux membres. Ce week-end sera l’occasion de s’essayer au quidditch grâce à des initiations samedi et dimanche (de 14h à 18h) au parc Sergent Blandan et peut-être intégrer l’équipe lyonnaise. Toutes les informations sont à retrouver ici



Les Forums des associations !

C’est une tradition à chaque rentrée. Se poser la question de savoir quoi faire dans les prochains mois. Du sport ? De la musique ? Bénévole dans une association ? Vous trouverez peut-être la réponse à l’occasion des Forums des associations qui se déroulent dans chaque arrondissement. Bonne nouvelle : les premiers se déroulent ce samedi :

- 1er arrondissement : de 10h à 17h - Gymnase Généty

- 4e arrondissement : de 9h30 à 17h30 - Salle de la Ficelle

- 5e arrondissement : de 10h à 16h - Parc de la Mairie du 5e

- 7e arrondissement : de 10h à 17h - Parc Blandan

Le programme complet est à retrouver ici



La rentrée en pentes douces au Jardin des Chartreux !

Concerts, ateliers, jeux et détente seront au rendez-vous ce samedi au Jardin des Chartreux. Les différentes animations seront à découvrir de 15h à 23h. Entrée gratuite. Plus de détails ici



Journée portes ouvertes à Vertical’Art Lyon !

C’est l’occasion de s’essayer à l’escalade. Vertical’Art Lyon organise ce samedi une journée portes ouvertes afin de faire découvrir l’escalade dans une ambiance conviviale de 9h à 21h. L'entrée est gratuite pour tout le monde et la location de chaussons d'escalade est offerte pour l'occasion. Plus d’informations ici



Gones Crazy à La Commune !

Les enfants seront à l’honneur ce dimanche dans le 7e arrondissement. La Commune organise l’évènement Gones Crazy de 12h à 17h. Au programme : atelier DIY (Do It Yourself), stands maquillage ou encore friperie. L’entrée est gratuite. Toutes les informations ici



Réveille-toi aux Puces !

Rendez-vous ce dimanche aux Puces du Canal à Villeurbanne pour un réveil original au lever du soleil. De 7h à 8h, un réveil en musique acoustique sera proposé (comme tous les dimanches de septembre). L’occasion de chanter et/ou de danser avant d’aller chiner ! Toutes les informations ici