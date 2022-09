Alerte aux orages : les grands parcs de Lyon évacués ce mercredi après-midi

De violents orages sont attendus accompagnés de fortes précipitations et de vents supérieurs à 70 km/h. C’est la raison pour laquelle les autorités ont décidé d’évacuer et de fermer les grands parcs à partir de 16h, notamment celui de la Tête d’Or, de Gerland et de Blandan.

La vigilance orange devrait être levée dans la nuit.