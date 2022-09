La ville de Givors va distribuer gratuitement 3 tonnes de haricots verts bio

Ce n’est pas la première fois qu’une opération d’un tel type a lieu puisque 2 tonnes de haricots avaient déjà été offertes aux employés de la Métropole et de la Ville de Lyon, pour dédramatiser la potentielle arrivée des écologistes lors des élections municipales de 2020.

C’est André Roibet, à la tête de la Fondation Arboretum, qui était déjà à l’initiative de cette idée. Il avait d’ailleurs ajouté que "l’arrivée des Verts à la tête de la Métropole et de la Ville de Lyon, ce n’est pas la fin des haricots !".

Ce projet, en collaboration avec la Fondation Arboretum, a pour but de "sensibiliser à l’importance des circuit-courts et de la production agricole biologique de proximité, sur notre territoire métropolitain et rhodanien" explique la Ville, sur sa page Facebook.

Elle ajoute que cette opération "s’inscrit également dans le cadre plus global de la réflexion de la ville sur l’accès des Givordines et des Givordins à une alimentation de meilleure qualité, pour une production locale et une cuisine centrale".