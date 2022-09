LOU-La Rochelle : Lyon marque plus d’essais mais s’incline à domicile (21-23)

Ce samedi après-midi, pour la première rencontre à domicile de la saison de Top 14, le LOU a longtemps galéré face à son adversaire du jour, La Rochelle.

A la mi-temps, les Lyonnais étaient menés 10-0. Un écart qui est allé jusqu’à 23-7 pour le Stade Rochelais.

Mais, pour le plus grand bonheur du public, le LOU Rugby a entamé une prodigieuse remontée, avec trois essais inscrits par Niniashvili, Couilloud et Maraku.

Sauf qu’en face, avec seulement deux essais, La Rochelle avait inscrit trois pénalités, contre 0 pour Lyon. Léo Berdeu, généralement inspiré, est resté muet en dehors de ses trois transformations.

Les hommes de Xavier Garbajosa s’inclinaient alors 21-23 sur leur pelouse, remportant tout de même un bonus défensif arraché dans les derniers instants.

Avec une courte victoire à Brive et une tout aussi serrée défaite au Matmut Stadium de Gerland, le LOU propose un début de saison mitigé. Il faudra relever la tête le week-end prochain face au Racing 92.

Une équipe "amorphe" qui a manqué de "pragmatisme"

Malgré les dix dernières minutes de folie du LOU, Xavier Garbajosa tient à garder la tête sur les épaules : "Il faut qu'on travaille sur les 70 minutes où on était absent du match." Selon lui, il n'y a pas eu de débat et il demande à ses joueurs d'avoir "un peu de pragamatisme comme La Rochelle en a eu". Pour les joueurs, le score n'est pas révélateur de la physioniomie du match. Baptiste Couilloud se dit "heureux de rentrer à la mi-temps avec seulement 10-0". Ce match n'est pas une surprise d'après lui et il reconnait que l'équipe était "amorphe" durant toute la partie.

Pour Félix Lambey, c'est différent et il ne digère pas son essai refusé : "Je ne sais pas s'il était valide ou pas. On fait tous des erreurs" dit-il amèrement. Malgré tout, il tente de garder le positif : "on prend un point, c'est toujours ça".