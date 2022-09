Bruno Bernard : "La Métropole de Lyon n'est pas là pour remplir les caisses des fournisseurs d'énergie"

Bruno Bernard a le regard tourné vers cet hiver. Car le président de la Métropole de Lyon sait que sa facture d'énergie va exploser. Elle sera de 55 millions d'euros cette année, et il planche sur 90 millions en 2023. D'où son "coup de gueule contre les fournisseurs d'énergie".

"On nous propose 8 à 10 fois le prix, c'est absolument anormal, s'emporte l'écologiste. Nous ne sommes pas là pour remplir leurs caisses".

Bruno Bernard dénonce alors un "racket avec l'inaction voire la complicité de l'Etat".

L'élu estime qu'il "faut avoir une politique du long terme sur l'énergie, ce qui n'est malheureusement pas le cas en France depuis des décennies".

Cet hiver, pas de grand plan de sobriété : "On va réduire le chauffage dans nos bâtiments, sensibiliser les occupants. Mais ce qui compte, c'est le long terme comme l'isolation des bâtiments". Bruno Bernard n'entend pas fermer "nos équipements et bâtiments publics. Parce que notre santé financière est bonne, on a un peu plus de marge sur cette crise que d'autres collectivités".

Le président de la Métropole a récemment rencontré son homologue de la Région Laurent Wauquiez. De "premiers échanges" qui aboutissent à "un début de discussion un peu plus concrète" sur différents sujets. Mais pour le RER à la lyonnaise, il faudra encore patienter.

00:00 Racket de Total

01:48 Facture d'énergie

03:04 Bouclier énergie du gouvernement

04:17 Sobriété à la Métropole cet hiver ?

06:55 Transports

08:26 Fret ferroviaire

09:40 Lyon-Turin

10:30 RER à la lyonnaise

12:18 Aménagement du territoire