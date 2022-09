Changement de vice-président à la Métropole de Lyon : la pression de la France insoumise sur Bruno Bernard ?

Yves Ben Itah, en charge des Sports, rendra sa délégation et restera simple conseiller métropolitain.

Selon nos informations, le départ d'Yves Ben Itah n'est pas soudain. Voilà déjà un certain temps que Bruno Bernard pousse l'élu en charge des Sports vers la sortie. Rien à voir avec une "décision personnelle" ou une histoire d'audit des subventions des clubs sportifs, le président serait simplement très déçu de l'engagement a minima d'Yves Ben Itah depuis le début du mandat.

Si le nom de son remplaçant n'a pas encore fuité, plusieurs sources nous indiquent qu'il s'agira de Laurent Legendre. L'élu LFI villeurbannais prendrait alors du galon.

Toujours selon nos précisions collectées, ce n'est pas le premier choix de Bruno Bernard, qui perd ainsi un vice-président écologiste pour le troquer contre un insoumis.

Mais le président a été pressé de faire un pas vers ses partenaires de la NUPES après les scores de Jean-Luc Mélenchon et de ses troupes aux dernières élections présidentielle et législatives. La France Insoumise considère peser davantage qu'EELV dans l'agglomération lyonnaise et réclame plus de postes importants.

D'où la décision de se tourner vers Laurent Legendre. D'autant que ce dernier aurait pu légitimement rêver d'une investiture et d'une victoire acquise aux législatives de juin dernier à Villeurbanne. Sauf que Gabriel Amard, gendre de Jean-Luc Mélenchon, y avait été parachuté, car la circonscription était considérée comme l'une des plus simples à gagner de France.