Villeurbanne : le marché de Grandclément réduit, un collectif bloque le cours Emile Zola deux fois par semaine

Le collectif veut mettre en place une action "coup de poing". A compter de ce mardi, le collectif va bloquer le cours Emile Zola, entre les stations République et Gratte-Ciel, tous les mardis et jeudis après-midi. Des stands d’accueil seront installés devant la mairie pour témoigner de son mécontentement.



A l’origine de ce mouvement, le marché de Grandclément qui a été drastiquement réduit et qui devrait être supprimé au 31 décembre. Le collectif déclare que sur les 204 forains originels, il n’en reste plus que 34. Ainsi, 170 forains se retrouvent "sur le carreau". La mairie de Villeurbanne a fait ce choix pour permettre la création d’une nouvelle ligne de tramway. Si le collectif soutient ce projet, il refuse que celui-ci se fasse "au détriment des hommes et des femmes qui font vivre ce quartier".

"Une procédure illégale de sélections de nouveaux forains"



Dans un communiqué de presse, les adhérents de Marché Grandclément considèrent que le maire, Cédric Van Styvendael a "mis en œuvre une procédure illégale de sélections de nouveaux forains pour la création d’un tout aussi illégal petit marché". Si le groupe déclare avoir tenté de demander le déplacement du marché, la Ville aurait "refusé tout compromis, toute proposition". Par ailleurs, le collectif "a porté les actes illégaux de la mairie en justice qui déclarera sans aucun doute le processus de suppression du marché comme illégal". Il est temps que "la mairie qui se dit socialiste prenne en compte les situations critiques de dizaines de familles".



Le collectif tient à s’excuser "auprès de tous les habitants de Villeurbanne et de tous les automobilistes qui subissent les opérations". Avant de conclure que si ces derniers veulent se plaindre, ils doivent le faire auprès du maire.