Bertrand Artigny (Métropole de Lyon) : "A un moment ou un autre, il va bien falloir qu'on s'endette"

Bertrand Artigny est en train de préparer le budget 2023 de la Métropole de Lyon qui sera voté début janvier. Le vice-président chargé des Finances doit évidemment prévoir la crise annoncée de l'énergie cet hiver.

"Les chiffres de l'énergie sont alarmants puisqu'on double la facture. On va avoir une dépense importante, comment y faire face, comment la financer ?", explique l'écologiste.

Contrairement à la Ville de Lyon, qui a mis l'hypothèse sur la table, il n'y aura "pas de hausse des taxes à la Métropole, ce n'est pas du tout envisagé". Bertrand Artigny préfère voir des "économies à court-terme sur le chauffage dans les locaux administratifs, sur l'éclairage" et des "dépenses structurelles sur le long terme pour maîtriser l'énergie".

L'opposition dénonce la position de l'exécutif, qui a recruté à tour de bras depuis le début du mandat (117 postes supplémentaires) et qui doit aujourd'hui envisager des économies. "On avait des besoins", se défend le vice-président.

"A un moment ou un autre, il va bien falloir qu'on s'endette. Parce que si les recettes ne montent pas et que vos dépenses augmentent, la capacité d'auto-financement va se dégrader.

Mais on a de la marge. (...) En janvier on va présenter une estimation de notre capacité d'autofinancement et de l'endettement", conclut-il.

00:00 Factures de l'énergie

01:43 Hausse des impôts locaux

02:52 Charges de fonctionnement

04:02 Baisse des dotations de l'Etat

05:12 Droits de mutation

06:36 Endettement

08:28 Investissements

09:53 Décroissance

11:54 Coupe du Monde au Qatar