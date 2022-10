Bernard Fieux : "Franc-maçon, c'est pour être une bonne personne, pas pour se faire des amis"

Les 22 et 23 octobre seront organisées à Villeurbanne les Rencontres culturelles et maçonniques lyonnaises. Il y aura notamment cinq tables rondes, un spectacle, des expositions de maçons célèbres ou encore des échanges avec le public qui se pose des questions.

L'une des tables rondes est intitulée "Notre démarche symbolique et initiatique est-elle encore d’actualité ?". Pour Bernard Fieux, la réponse est oui : "Cette démarche est complètement d’actualité pour être une méthode de travail, d’échanges entre maçons", estime l'organisateur des Rencontres.

On se souvient que Gérard Collomb et bon nombre de ses adjoints ne se cachaient pas d'être des francs-maçons affirmés. Ce qui a pu nourrir des fantasmes du public sur la manière d'exercer le pouvoir à Lyon. "On n’a pas envie d’entendre parler d’influence. Travailler en maçonnerie, c’est pour devenir de bonnes personnes, pouvoir évoluer intelligemment dans son savoir-être. Pas pour se faire des amis. (...) On va combattre l’affairisme", balaye Bernard Fieux.

Quid des écologistes, qu'on a du mal à imaginer s'y intéresser ? "Il y en a certainement. Cette démarche est individuelle, chacun est libre de travailler ou pas en maçonnerie", indique-t-il.

00:00 Objectifs des rencontres

01:21 Intérêt de la franc-maçonnerie en 2022

02:12 Elus franc-maçons

03:20 Laïcité

04:49 Travail individuel

05:10 Spiritualité maçonnique

05:52 Questionner l’organisation d’une société

06:38 Ecolos maçons ?