Le LOU veut tenter de rivaliser avec Montpellier, le champion de France en titre

Avec trois victoires et trois défaites, les Lyonnais réalisent une saison en dents de scie. Mais le champion de France a enchaîné deux défaites d’affilée et les Rouge et Noir pourraient en profiter.

La victoire contre Bordeaux a permis au LOU de reprendre en confiance. L’entraîneur de la touche, Julien Puricelli se dit "soulagé de la victoire". Mais il ne veut pas se reposer sur les acquis de l’équipe : "On attend un maximum de discipline et d’engagement." Selon lui, le club se doit de jouer le haut de tableau.

"Aller battre les champions de France chez eux, c’est excitant"

Ce constat est partagé par le demi de mêlée Jean-Marc Doussain : "On a du mal en défense, on n’est pas l’une des équipes les plus performantes." Le secret d’une bonne défense passe avant tout par "un bon état d’esprit et de la communication"

En six matchs, le LOU a encaissé 173 points ce qui en fait l’une des pires défenses du championnat. Et Jean-Marc Doussain en est bien conscient : "Sans une grande défense en top 14, on ne gagne rien du tout." Il aborde d’ailleurs le match contre Montpellier avec une certaine timidité :" On a beaucoup de respect pour ce qu’ils ont fait et ce qu’ils font actuellement."

Mais tout le vestiaire ne partage pas cet avis. Le 3e ligne Jordan Taufua considère que le LOU peut rivaliser avec Montpellier : "Jouer à l’extérieur est toujours difficile mais aller battre les champions de France chez eux, c’est excitant." Le Néo-Zélandais est avant tout frustré de "cette saison qui commence doucement" espérant que le rythme va s’accélérer d’ici quelques matchs.

Si les Lyonnais, 10e au classement, l’emportent, ils pourraient enfin quitter le bas de tableau.

A.C.

𝗖𝗼𝘂𝗽𝘀 𝗱𝘂𝗿𝘀 pour le LOU Rugby avant #MHRLOU



🦵𝗦.𝗧𝗮𝗼𝗳𝗶𝗳𝗲𝗻𝘂𝗮 opéré et éloigné des terrains pendant 3 mois.

🤒𝗕.𝗖𝗼𝘂𝗶𝗹𝗹𝗼𝘂𝗱 et 𝗝.𝗧𝘂𝗶𝘀𝗼𝘃𝗮, malades et absents à Montpellier.https://t.co/o9PPFWZCSS pic.twitter.com/EI4xDmV4bO — LOU Rugby (@LeLOURugby) October 14, 2022