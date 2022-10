Lyon : à cause de travaux, la Part-Dieu inaccessible plusieurs jours pendant un mois au T1 et à des bus

Des travaux d'aménagements de voirie vont donc être menés, ce qui perturbera le réseau TCL passant par les secteurs Bonnel et Vivier-Merle.

Ainsi, le Sytral annonce que le tramway T1, du 20 octobre au 24 novembre inclus, circulera partiellement chaque jeudi à partir de 18h45 et jusqu'à la fin du service. La ligne ne desservira plus la Part-Dieu, et se contentera d'effectuer des voyages entre Debourg et Liberté, puis de Charpennes à IUT Feyssine.

Les voyageurs seront alors invités à se reporter sur le métro B, le tram T4 ou les bus.

Et justement, les bus seront aussi concernés par ces travaux.

Du 20 octobre jusqu'au 1er décembre, dès 20h, les lignes C1, C2, C6, C7, C9, C13, C25, 25, 38 et 70 seront déviées ou limitées plusieurs jours durant cette période. Le détail précis est à retrouver sur le site des TCL.