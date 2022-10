La bonne santé financière de la Métropole de Lyon saluée par Fitch Ratings

Cette confirmation de la note AA résume la bonne gestion de la Métropole, malgré un contexte économique, géopolitique et social tendu.

Fitch Ratings a notamment souligné une "amélioration de la capacité de désendettement en 2021 et une trajectoire future contrôlée qui restera largement en deçà des règles imposées par l’État" : "L’épargne de gestion est très élevée et l’endettement reste maîtrisé, laissant de réelles marges de manœuvre à l’exécutif".

"Les principales recettes fiscales (droit de mutation à titre onéreux et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises - CVAE) restent à des niveaux très élevés. Les dépenses sociales, notamment le RSA, s’orientent à la baisse sur 2021 et 2022 marqué par la reprise économique et la baisse du chômage", précise encore l'agence.

"Ces résultats démontrent que notre métropole, dans un contexte économique et géopolitique difficile, parvient à développer un programme d’investissement ambitieux tout en préservant les marges de manœuvre et la santé financière de la collectivité, pour répondre aux besoins des habitantes et habitants du territoire", a, de son côté souligné Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon.

La prochaine notation est prévue en avril 2023.