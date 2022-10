Emplois fictifs, sauteries aux frais du Département : Michel Mercier face aux juges cette semaine

Huit jours de procès où il sera entendu, avec sa femme et sa fille, sur des soupçons de détournement de fonds publics et d’emplois fictifs.

Le système Michel Mercier prêt à s’effondrer ? Les avocats André Soulier et Eric Dezeuze sont catégoriques. Leurs clients, les Mercier, sont prêts à se battre et à laver leur honneur. Des coups, il va falloir en donner quelques-uns. Mais ce sont surtout des preuves qu’il va falloir apporter au tribunal judiciaire de Paris.

Car Michel, Joëlle et Delphine Mercier sont soupçonnés tous les trois d’emplois fictifs, et de détournement de fonds publics pour le couple. Michel Mercier est, enfin, poursuivi seul pour prise illégale d’intérêts. Au 10 novembre s’achèvera le procès du système présumé mis en place par l’ancien président du Département du Rhône, "l’autre baron" qui s’est partagé le gâteau avec Gérard Collomb en créant la Métropole de Lyon.

On se souvient d’une très longue enquête du Parquet national financier pour déterminer si les collaboratrices du sénateur du Rhône de l’époque, sa femme et sa fille en l’occurence, avaient réellement travaillé ou s’il s’agissait, dans le sillon de l’affaire Penelope Fillon, d’une nouvelle affaire d’emplois fictifs. Delphine Mercier avait, par exemple, été embauchée à mi-temps au Sénat entre 2012 et 2014, alors qu’elle résidait à Londres. Elle touchait alors 2 000 euros mensuels.

Les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCCLIF) avaient tenté de perquisitionner le Palais du Luxembourg. Mais le président du Sénat, Gérard Larcher, ne les avait pas laissés entrer.

Lors d’une descente spectaculaire à Lyon pour perquisitionner l’Hôtel du Département et auditionner ses anciens collaborateurs, les enquêteurs du PNF, qui venaient surtout chercher des contrats de travail, étaient tombés sur un autre pan du dossier : les cours de cuisine que Joëlle Mercier organisait à l’occasion dans les cuisines du Conseil général. Grâce au cuisinier de l’époque qui jouait les professeurs, les invitées de madame ont ainsi pu s’initier à la délicate préparation des homards... Tout ça, aux frais du contribuable.

Des fêtes financées par de l’argent public avec les femmes des notables lyonnais, auraient également eu lieu après le départ de Michel Mercier de la présidence du Département.

Dans la capitale des Gaules, décideurs, magistrats et politiques craignent depuis ces révélations que le nom de leur compagne apparaisse dans la procédure, et soit donc révélé au public.

Cette affaire avait coûté sa place à Michel Mercier au Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron, dans son alliance avec François Bayrou, avait accepté cette demande. Mais le Rhodanien avait dû y renoncer à cause des révélations du Canard Enchaîné.

À 75 ans, que risque désormais l’ancien maire de Thizy ? En appel, et avant de se pourvoir en cassation, François Fillon avait écopé, en mai dernier, de 4 ans de prison, dont un an ferme, et 10 ans d’inéligibilité, ainsi que de 375 000 euros d’amende. Penelope Fillon, elle s’en sortait avec la même amende et 2 ans de prison avec sursis.