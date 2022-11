Avis défavorable des élus de Décines pour rejoindre la ZFE étendue en 2023

Le premier, actuel avec Lyon, Villeurbanne et Caluire, et un second élargi avec une quinzaine de communes, essentiellement dans l’Est lyonnais.

Ce jeudi, les élus du conseil municipal de Décines étaient appelés à donner leur avis sur leur participation à cette ZFE élargie. Et donc à l’exclusion sur leur territoire des véhicules Crit’Air 5 en 2024, Crit’Air 4 en 2025 et Crit’Air 3 en 2026.

Et l’avis rendu a été négatif. Car l’exécutif de la maire LR Laurence Fautra considère ne pas avoir suffisamment de garanties et d’informations sur le report potentiel de circulation à l’Est suite au déclassement de la M6/M7, et aussi parce que 70% des véhicules des Décinois seront concernés par l’exclusion progressive de la ZFE élargie. Quid également des supporters de l'OL qui viennent en voiture au Groupama Stadium, ou aux futurs spectateurs de l'Arena ?

Selon le Progrès, une rencontre aura prochainement lieu entre Laurence Fautra et le président de la Métropole, Bruno Bernard. Les réponses apportées par l’écologiste suffiront-elles à inverser la tendance à Décines-Charpieu ?