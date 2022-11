Le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard "désapprouve" les blocages de routes par Dernière Rénovation

Après les attaques d'oeuvres d'art, ce sont les routes qui sont désormais régulièrement bloquées par des membres de Dernière Rénovation.

Après l'action de ce vendredi matin où l'entrée du tunnel sous Fourvière a été bloquée par des militants assis sur la chaussée, Bruno Bernard a tenu à donner son avis.

Et le président EELV de la Métropole de Lyon ne croit pas "que ce type d'action soit pertinent pour faire avancer cette cause".

"Sur le fond : oui, la rénovation énergétique est un levier prioritaire, qui ne va pas assez vite en France. Sur la forme, je désapprouve ces blocages", réagit-il sur Twitter.

Bruno Bernard propose toutefois aux membres de Dernière Rénovation une rencontre pour leur expliquer le travail effectué par la collectivité sur la rénovation énergétique des bâtiments : "Sur la Métropole de Lyon, nous essayons de faire le maximum, c'est par exemple plus de 74 millions d'euros que nous investissons dans la rénovation des logements. C'est une politique consensuelle, n'en faisons pas un épouvantail pour nos concitoyens", écrit Bruno Bernard, qui estime que son travail est "plus efficace (...) et plus compréhensible pour nos habitants".