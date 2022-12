A Bayonne, le LOU s’incline dans une rencontre fermée (19-7)

La 12e journée de Top 14 opposant l’Aviron Bayonnais au LOU Rugby n’a pas fait d’étincelles.

Les hommes de Xavier Garbajosa ont tout perdu lors de ce déplacement. A commencer par la rencontre, mais aussi l’arrière géorgien Davit Niniashvili sorti sur blessure à la 11e minute.

Rapidement menés, les Rouge et Noir ont égalisé à la 17e minute grâce à un essai d’Ethan Dumortier, transformé par Léo Berdeu. Sept points acquis en moins de 20 minutes, mais ce seront les seuls pour le LOU jusqu’au coup de sifflet final !

Côté basque, on n’était pas beaucoup plus inspirés. Quelques pénalités permettaient aux locaux de creuser l’écart et de conclure à (19-7).

Le LOU va désormais s’envoler pour l’Afrique du Sud pour disputer la Coupe d’Europe face aux Bulls samedi prochain. Un choix de pays hôte qui reste en travers de la gorge de Jean-Marc Doussain, qui l’a fait savoir au micro de Canal + : "Jouer en Afrique du Sud pour la Coupe d'Europe ? Je ne comprends pas trop. Pour pleins de raisons. On parle de la Coupe d'Europe mais ce n'est plus la Coupe d'Europe. Faites un championnat du monde des clubs... Mais bon on va la jouer à fond de toute façon".