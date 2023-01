Pau-LOU : les Rouge et Noir repartent enfin de l’avant (12-21)

Les Rouge et Noir se déplaçaient à Pau samedi, et souhaitaient tout faire pour enrayer la spirale négative et mettre fin à leur série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues.

Pour cela, les Lyonnais ont inscrit trois essais par Josua Tuisova (29e), Liam Coltman (71e) et Tavite Veredamu (76e), transformés par Léo Berdeu et Jean-Marc Doussain.

De son côté, Pau s’est contenté de quatre pénalités, qui lui permettaient de faire la course en tête jusqu’en fin de match.

Victoire finale du LOU Rugby (12-21), avec le bonus offensif. Cette 15e journée de Top 14 a souri aux Rhodaniens qui remontent à la 7e place.

Prochaine rencontre programmée samedi avec le retour de la Champions Cup et un déplacement à l’Allianz Park chez les Saracens.