Lyon : le Ruck Hôtel rentre dans la mêlée

Ouvert depuis le 7 décembre, cet hôtel-restaurant situé à côté du stade de Gerland est le symbole de la volonté du LOU de diversifier ses activités. Il s’inscrit dans la continuité de GL Events et du LOU de créer un véritable village Matmut autour du stade. Un nouveau centre d'entraînement doit voir le jour dès cet été. Une piscine ainsi qu’un centre de bien-être devraient sortir de terre en 2024.

Le Ruck hôtel promet d’être ouvert 365 jours par an. Il dispose de 134 chambres, de 5 salles de séminaires et d’un restaurant bistronomique : l’atelier du Ruck qui doit s’animer certains soirs. Ce restaurant possède une grande salle de 150 couverts et d’une terrasse pouvant en accueillir 150 autres.

"Donner un côté convivial et chaleureux à cet hôtel"

Entièrement imaginé par l’agence Fazenda Architecture, cet hôtel dans sa conception a voulu rendre hommage à Tony Garnier, Le bâtiment est entièrement fait de béton et propose des chambres qui ne se veulent volontairement "pas trop grandes mais fonctionnelles" assure Caroline Ginon directrice de Fazenda architecture. Le Ruck hôtel propose ainsi 100 chambres de 19m2, à partir de 119 euros et s’étalant sur 19 catégories de prix différentes en fonction de l’occupation de l’hôtel et des évènements prévus sur Lyon. Il possède aussi d’autres chambres, plus spacieuses de 25, 35 et 39m2 qui elles aussi s’étalent sur 19 catégories de prix différentes.

Les chambres et l’hôtel sont tout en bleu, blanc et marron, pour rappeler la couleur des vieux ballons de rugby faits de cuir. Les têtes de lits sont aussi en cuir, vous retrouverez le monde du rugby jusque sur les murs, car les couloirs entre chaque chambre seront décorés de tableaux des gueules du rugby. Les clins d’œil volontaires et assumés de l’hôtel au monde du rugby sont là pour "donner un côté convivial et chaleureux à cet hôtel. "

Cet hôtel vient aussi répondre à la demande créée par le mondial qui arrive cette année en septembre. Si l’on sait déjà que les All Blacks auront comme camp de base le futur centre d'entraînement du Lou pendant la prochaine Coupe du monde, des discussions sont en cours pour que leur hébergement se fasse au sein du Ruck hôtel.

La prostitution un frein au développement du quartier de Gerland

Le quartier de Gerland se développe encore un peu plus avec cet hôtel mais un mur se dresse face aux velléités des président former un vrai "Matmut Village", et c’est la prostitution. Tristement célèbre pour ses camionnettes blanches, le quartier de Gerland reste aujourd’hui encore défini par ce phénomène une situation qui ne semble pas prête de changer.

"La prostitution peut poser un frein si elle dure trop longtemps dans ce quartier. " explique Marc-Antoine Ginon, président du Ruck hôtel.

"Je ne comprends pas pourquoi la Ville de Lyon ne fait pas en sorte, de les faire changer de quartier. J’ai discuté avec des personnes qui travaillent à la préfecture elles sont d’accord avec moi, il faut les faire bouger, mais il faut aussi l’accord de la Ville." enchaîne-t-il.