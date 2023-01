Le LOU affronte ce samedi les redoutables Saracens en coupe d’Europe

Les Rouge et Noir s’étaient donnés de l’air samedi dernier en battant Pau, en brisant une série noire de 5 défaites. Quoi de mieux que de retrouver le goût de la victoire avant de s’attaquer à une montagne. Face à eux, les Saracens, leaders de Premiership et 3es de Champions Cup après 2 journées, semblent destinés à jouer le haut de tableau dans toutes les compétitions.

Emmenés par un Owen Farrell au sommet de son art, meilleur marqueur de l’histoire des Sarries, la tâche s’annonce ardue. Les Anglais restent sur une série de 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Les 2 équipes s’étaient rencontré mi-décembre à Gerland pour la rentrée européenne, match durant lequel le LOU s’était accroché, mais avait cédé à l’expérience des Londoniens en 2e période, pour une défaite 20-28.

Les hommes de Xavier Garbajosa continuent leur apprentissage du très haut niveau, après avoir gagné l’année dernière le Challenge Européen, la petite Champions Cup. Après 2 défaites en coupe d’Europe, le défi d’inquiéter les Saracens chez eux semble très compliqué, mais pas impossible.

Mardi, Ethan Dumortier, ailier et meilleur marqueur du Top 14, faisait part de son envie de disputer de telles rencontres : "Tout le monde est déterminé à l’idée de jouer ce genre de match, moi d’autant plus en tant que jeune joueur, contre le top européen. (…) C’est une équipe que l’on admire et dont on s’inspire un peu, mais aujourd’hui je n’ai pas honte d’y aller avec le LOU, on sait qu’il y a quelque chose à faire pour rivaliser avec ces équipes-là", dit-il en conférence de presse.

A en croire les propos du jeune ailier, les Lyonnais devront jouer sans peur et rester sur la même dynamique de la première mi-temps du match aller. Le LOU a 2 matchs de coupe d’Europe, pour engranger de la confiance et bien préparer le retour du Top 14 et la réception de Clermont fin janvier.