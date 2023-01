Grève nationale de jeudi : les perturbations du réseau TCL à Lyon

A l'occasion de la journée de grève nationale contre la réforme des retraites, les TCL ne fonctionneront que de 5h à 20h30.

Dans le détail, les métros ne seront pas si impactés. Les lignes B et C circuleront normalement. Le métro A aura une fréquence de 5 minutes et le métro D une fréquence de 4 minutes.

Côté tramways, le trafic sera très allégé.

La ligne T1 circulera avec une fréquence de 15 minutes.

La ligne T2 circulera avec une fréquence de 10 à 15 minutes.

La ligne T3 sera limitée à Meyzieu Zi et circulera avec une fréquence de 14 à 22 minutes.

La ligne T4 circulera avec une fréquence de 15 minutes.

La ligne T5 circulera normalement.

La ligne T6 circulera avec une fréquence de 20 minutes.

La ligne T7 ne circulera pas.

Les lignes de bus suivantes ne circuleront pas : C6E, C15E, 5, 7, 14, 15E, 16, 17, 18, 24, 27, 34, 39, 50E, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 76, 78, 79, 81, 85, 89E, 95, S1, S4, S6, S9, S11, S12, S15, Zi1, Zi8, PL1, PL2 et PL3.

Les agences TCL Grange Blanche et Gorge de Loup resteront fermées.

A noter enfin que les lignes de bus présentes sur le parcours de la manifestation qui partira à 11h de la Manufacture des Tabacs direction Bellecour pourront connaître des perturbations.