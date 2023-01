LOU – Clermont : une confrontation importante face à un concurrent direct

"Cette rencontre reste un derby régional, et nous avons à cœur de montrer notre meilleure image possible". Tels étaient les mots de Xavier Garbajosa, l’entraîneur du LOU, lors de la conférence d’avant match de la 16ème journée de TOP 14.

Eliminés de la Coupe d’Europe, mais reversés en Challenge Cup, les Rouge et Noir auront à cœur de bien faire, même s’ils ne sont pas catastrophés de cette élimination. "Si on avait envie de se qualifier, il fallait prendre des points plus tôt. Quand on gagne 1 match sur 4 dans cette compétition, il ne faut pas s’attendre à des miracles", confiait l’entraîneur lyonnais. « Il y avait un peu d’espoir forcément et donc un peu de déception, mais nous défendrons notre titre en huitième de finale de Challenge Européen » ajoute-il.

Malgré cette élimination, les joueurs du LOU ont encore leur carte à jouer en championnat. A seulement 3 points de la 6ème place, et surtout, après un match vendredi dernier contre les Bulls qui était "le plus abouti" de la saison selon les mots de Xavier Garbajosa, il y a de quoi espérer une meilleure seconde partie de saison dans le camp lyonnais. Le top 6 reste largement à leur portée. Il n’y a plus qu’à.

Méfiance envers Clermont

Mais les Lyonnais se méfient du voisin auvergnat. Clermont vient tout juste de changer d’entraîneur, en licenciant Jono Gibbes pour appointer Christophe Urios. Une fois de plus, une telle opération intervient juste avant que le LOU rencontre un club ayant un entraîneur fraîchement nommé. Et la dernière fois, cela n’avait pas réussi aux Lyonnais, qui avaient perdu la rencontre contre Brive, le soir du Nouvel An. Pas de quoi inquiéter Xavier Garbajosa : "Cela ne nous avait pas réussi la dernière fois, maintenant, il faut voir au-delà de la superstition et ne pas en faire une généralité. Clermont reste la même équipe".

Si les Lyonnais restent favoris, les Clermontois ne sont que 4 points derrière le LOU, et une défaite permettrait non seulement à Clermont de remonter, mais empêcherait les Rouge et Noir d’enchaîner deux victoires. Chose qu’ils n’ont pas réalisé depuis le 27 novembre et leur succès face au Stade Toulousain.

De leur côté, les Clermontois sont dans une phase difficile. Avec seulement 1 victoire sur les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues, ils auront aussi à cœur de se relancer, surtout pour la première de leur nouveau coach.

Une rencontre aux enjeux élevés attend les deux équipes. Gare à celle qui va la perdre.



T.B