La mairie de Saint-Genis-Laval dans la tourmente après l'annulation de séances de cinéma queer d'un festival

Et les organisateurs tirent à boulets rouges sur la maire de Saint-Genis-Laval, Marylène Millet, qui a refusé que le cinéma municipal La Mouche y participe avec la programmation de séances de cinéma queer.

"Aucune raison n’a été invoqué concernant l’opposition à ce partenariat, indique le festival dans un communiqué. Nous avons contacté Mathilde Favier, directrice de La Mouche, qui nous a indiqué que la Mairie n’avait pas, en amont, validé ce partenariat, qu’elle ne le validait pas plus aujourd’hui, et que donc les séances ne pourraient pas avoir lieu au sein du cinéma. Nous attendions une réponse plus motivée sur les raisons de ce rejet ou tout au moins des excuses de la part de la municipalité. Il semblerait que des représentations LGBTQIA+ ne soient pas les bienvenues à Saint-Genis-Laval".

Un avis partagé par la parution Exit, partenaire du festival : "A aucun moment Madame Le Maire n’a parlé de rétablir le partenariat avec le festival ni les séances supprimées. Ce qui aurait été de la dernière simplicité. C’est donc bien qu’elle n’en veut pas, sans oser assumer sa décision d’élue ni plus ni moins homophobe. Espérons que l’émoi médiatique suscité par cette affaire empêche d’autres élus de la Métro­pole de se croire tout permis avec la programmation des lieux publics culturels, qui ne leur appartiennent pas et qui, jusqu’à nouvel ordre à Saint-Genis Laval, sont parfai­te­ment gérés par les équipes en place".

De son côté, la mairie de Saint-Genis-Laval laisse passer la tempête. Elle a reçu le soutien de Yann Botrel, adjoint à la Culture à la mairie de Charly. Lui-même homosexuel et engagé notamment auprès de Jean-Luc Romero-Michel dans des associations contre les discriminations, il se dit "extrêmement dérouté" par les accusations portées contre Marylène Millet.

"Il me semble dangereux et injuste de trouver un raccourci en liant cette mésaventure à une volonté délibérément homophobe de ne pas ouvrir La Mouche au festival, comme il serait dangereux de lier des bords ou opinions politiques à des actes homophobes qui constituent un délit", indique Yann Botrel dans un communiqué. Récemment victime d'injures homophobes devant son domicile, Yann Botrel révèle également que la maire de Saint-Genis-Laval lui avait alors manifesté son soutien face à cette épreuve.