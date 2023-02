Polémique autour d’Ecrans Mixtes : la maire de Saint-Genis-Laval va porter plainte pour diffamation

Marylène Millet a décidé de déposer plainte pour diffamation.

L’édile se retrouvait au centre d’une polémique après l’annulation des séances prévues au cinéma municipal de la Mouche. Une "décision d’élue ni plus ni moins homophobe" selon Exit.

"L’interpellation des représentants de ce festival est étonnante compte-tenu du fait que, comme cela a été expliqué et visiblement compris par ces personnes, il n’y a eu ni validation de l’élue en charge de la culture ni des élus de l’instance exécutive majoritaire, ce qui est pourtant la règle pour toute nouvelle action et qui s’applique à tous les services de mairie (la culture en fait ainsi partie)", se défend Marylène Millet dans un communiqué de presse ce jeudi soir.

Elle rappelle également que Saint-Genis-Laval va organiser du 6 au 12 mars la première semaine de l’égalité, qui consistera en la tenue d’ateliers, de conférences et de projection cinématographique pour "sensibiliser les habitants à cette problématique".

De son côté, le groupe d’opposition Saint-Genis Verte, solidaire et citoyenne demande à la majorité de "revenir instamment sur (sa) décision" de ne pas accueillir les séances de cinéma queer du festival Ecrans Mixtes. "A l’heure où l’actualité nous rappelle que l’homophobie, encore aujourd’hui, encore en France, tue, taire ces réalités auprès de la population mais plus encore auprès de notre jeunesse est dangereux. Notre responsabilité en tant qu’élus de la République est immense et nous devons être à la hauteur. Or, aujourd’hui, le choix d’empêcher une telle programmation démontre que la majorité a préféré le silence à l’action. Et ce silence est coupable", indique le groupe où siège notamment le vice-président de la Métropole Fabien Bagnon.