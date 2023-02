L’adjoint aux marchés de Bron porte plainte pour agression et menace de mort

Alors qu’il se trouvait sur le marché place de la liberté, Raphaël Sultana et deux agents de la police municipale remarquaient un homme en train de déballer ses affaires pour s’installer sans posséder l’autorisation nécessaire. Les trois hommes avaient alors demandé à l’homme originaire de Saint-Priest de quitter les lieux.

Quelques jours après, le 9 janvier, le San-Priot revenait à la charge et tentait de s’installer de nouveau. Raphaël Sultana et deux ASVP intervenaient de nouveau auprès de l’homme. C’est alors qu’une querelle aurait débuté. "Des propos menaçants envers les 3 personnes" auraient été tenus par l’homme, explique le maire LR de Bron Jérémie Bréaud au Progrès. Des plaintes pour menace de mort et insulte ont été déposées.

Raphaël Sultana aurait de nouveau rencontré l’homme par hasard dans la galerie marchande d’Auchan le lendemain. L’adjoint aurait reçu des insultes et un coup de poing. Il a déposé une nouvelle plainte pour agression.

Alors que le suspect avait plaidé coupable, il a finalement changé d’avis et s’estime désormais innocent. L’audience, qui devait se tenir le 12 janvier, a été reportée au 8 juin 2023.

En attendant, l’adjoint a demandé la protection personnelle.