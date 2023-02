Gratuité des TCL : Bruno Bernard accepte d’ouvrir le débat à la Métropole de Lyon

Après avoir décidé de modifier le calendrier de la Zone à faibles émissions en excluant les véhicules Crit’Air 2 en 2028 plutôt qu’en 2026, le président de la Métropole de Lyon a accepté une demande de son opposition, relayée au sein de sa majorité.

Elle concerne la création d’un groupe de travail transpartisan sur la question de la gratuité des transports en commun. Initialement farouchement opposé à l’idée même de rendre gratuits les TCL, Bruno Bernard aurait cédé à l’ouverture du débat selon Tribune de Lyon.

L’idée avait été lancée en décembre dernier par David Kimelfeld. Dans une lettre ouverte au président de la Métropole et du Sytral, il indiquait "que la gratuité a un coût qu'il est nécessaire de prendre en compte mais c'est aujourd'hui une option que nous nous devons d'étudier".

Une position soutenue par Nathalie Perrin-Gilbert, qui en avait fait l’une des grandes promesses de sa campagne du premier tour des élections métropolitaines.

Reste à savoir si ce groupe de travail trouvera la parade à la fin des recettes pour convaincre les écologistes de passer à la gratuité. Les TCL sont financés à 29% par les ventes de tickets et abonnements. Renoncer à un tiers de ses ressources, c’est automatiquement renoncer à lancer de nouvelles lignes ou moins bien entretenir le réseau existant.

En 2019, le Sytral avait commandé une étude au LAET, le Laboratoire aménagement économie transport, pour mesurer la pertinence de la gratuité à un an des élections. Le LAET avait estimé qu'une hausse de seulement 15 à 30% de nouveaux usagers serait observée, et qu'il s’agirait plutôt d’actuels adeptes de la marche à pied ou du vélo.

Par ailleurs, le déficit annuel du Sytral, déjà fortement endetté, serait triplé s’il venait à perdre les recettes des abonnements et des ventes de tickets. Et même si la gratuité permettrait au syndicat d’économiser l’argent investi dans la lutte contre la fraude et la distribution des titres.