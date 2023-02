Contrat de Plan Etat-Région : la Métropole de Lyon aura (enfin) droit à 506 millions d’euros

Pour rappel, Laurent Wauquiez et la préfecture du Rhône avaient fustigé en octobre dernier l’attitude de Bruno Bernard et de ses services, visiblement incapables de soumettre des projets chiffrés et détaillés en vue d’être financés. Du côté des écologistes, on parlait plutôt d'un dialogue impossible avec l'ancien président des Républicains.

Il aura donc fallu près de six mois à la Métropole pour rectifier le tir et profiter d’une partie des 4,4 milliards d’euros débloqués par l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Ces derniers vont allouer plus de 900 millions d’euros aux métropoles du territoire. Et la plus grosse part du gâteau ira à la Métropole de Lyon, avec 506,41 millions d’euros.

A la lecture des projets fléchés qui bénéficieront de ce montant, on sent que les négociations ont été serrées entre Bruno Bernard et Laurent Wauquiez. Et que ce dernier l’a obligé à inscrire des chantiers qui concernent surtout la Région.

A l’instar du Campus Région du Numérique à Charbonnières-les-Bains, dont les travaux seront ainsi co-financés par ce CPER. Même chose pour la renaissance du Musée des Tissus, le projet de Campus de la Gastronomie initié par Emmanuel Macron ou le futur Bus à haut niveau de service (BHNS) Lyon-Trévoux, qui sont des fers de lance lyonnais portés par Laurent Wauquiez. Il y a aussi un nouveau lycée à Caluire dans les cartons. Or, ces établissements sont la compétence de la Région.

Parmi les autres projets, on retrouve la construction d’une salle de sport pour la police municipale de Lyon, l’appui à investissement des commerçants de la place Gabriel-Péri à la Guillotière, la future passerelle entre Oullins et Gerland, une autre passerelle mode doux entre Décines et Meyzieu au dessus de la Rocade Est, la Cité internationale des arts du cirque, la rénovation des serres du Parc de la Tête d’Or, de l’Auditorium de Lyon et de la Bibliothèque de la Part-Dieu, ou encore la rénovation du pont de Vernaison.

Ce volet métropolitain sera voté par les conseillers régionaux lors de la prochaine assemblée plénière les 9 et 10 mars.