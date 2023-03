Débits du Rhône : quelles évolutions d’ici 2055 ?

L’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse a tenu ce vendredi une conférence de presse pour annoncer les résultats de son étude sur les évolutions des débits du Rhône et ses conséquences.

Cette étude visait à mettre en lumière la part des prélèvements existants par rapport aux débits du Rhône, analyser les évolutions de ces derniers, simuler leurs potentielles variations d’ici à 2055 et identifier les usages qui pourraient être impactés par l’évolution de ces débits. "L’étude vise à être envoyé à tout les décideurs publics et privés du bassin Rhône-Méditerranéen expliquer ce qu’il va se passer, qu’ils se préparent et fassent évoluer leurs modèles pour pouvoir s’adapter aux évolutions des débits du Rhône" indique Martial Saddier, président du comité du bassin Rhône-Méditerranée.

Quels constats ?

L’étude relate que, sur le bassin versant du Rhône, les températures de l’air ont augmenté de près d’1,8 degré depuis les années 1960 et qu’elles devraient continuer leur hausse pour atteindre +2,3 degrés en 2055. Cela n’est pas sans conséquences pour le Rhône. Un air plus chaud assèche également les sols. Ces derniers sont déjà, en moyenne 18 à 37% plus secs qu’il y a 60 ans. Cela signifie également plus d’évaporation mais aussi et surtout un réchauffement de l’eau. De +2,2 degrés au nord à +4,5 degrés au sud, les températures du fleuve ont clairement augmenté et l’installation massive des centrales nucléaires le long du fleuve y a participé.

L’étude ne note pas d’évolutions significatives des précipitations annuelles sur le bassin versant du fleuve entre 1960 et 2020. Cependant, la quantité de neige a diminué de l’ordre de 10%. S’il ne pleut pas moins, les épisodes de précipitations sont néanmoins plus courts et plus intenses. Et cela ne devrait pas s’améliorer dans le futur.

Les débits du Rhône ont diminué en moyenne de -7% à la sortie du Lac Léman et à -13% à son embouchure. A l’horizon 2055, les débits du fleuve devrait largement évoluer. Entre +22% et +30% de débits en hiver et -6% à -10% en été en fonction des différents lieux. En plein cœur du mois d’août, ces diminutions pourraient être de -20% en moyenne.

Une telle diminution des débits entraîne automatiquement une augmentation de la part des volumes prélevés dans le fleuve pour l’industrie, les centrales nucléaires, l’agriculture…

Aujourd’hui, cette part s’élève à 15%, mais au plus fort des crises et avec des débits d’eau en baisse, cette part pourrait augmenter à près de 30 ou 40%. « Le Rhône n’échappe pas à la question du partage de l’eau » avoue Laurent Roy, directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse.

Quelles solutions ?

Face à ce constat, quelques solutions ont été préconisées : "Economiser l’eau, c’est la priorité absolue. Il faut que tout le monde en prenne conscience" alerte Martial Saddier. "Il faudra également faire de la substitution, c’est-à-dire amener de l’eau d’un lieu où il y en a en abondance à d’autres qui en ont besoin. Désimperméabiliser les sols pour que l’eau remplisse les nappes phréatiques. Enfin, étant donné que l’on aura plus d’eau au printemps qu’en hiver, il faudra, dans certains cas, stocker l’eau".

T.B.