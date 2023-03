Marylène Millet : "Le métro et les vaches, ça résume Saint-Genis-Laval"

A l'automne prochain, le métro B sera prolongé de deux stations pour arriver à Saint-Genis-Laval. "Nous tâchons d'être prêts pour anticiper l'arrivée du métro, notamment au niveau de la voirie et du stationnement. C'est un grand changement pour la ville, c'est une ouverture vers l'agglomération. Et ça sera la possibilité pour les Grands Lyonnais de découvrir la ville à la campagne. Le métro et les vaches, ça résume Saint-Genis-Laval", indique la maire Marylène Millet.

L'élue centriste précise que cette arrivée coïncidera avec celle de 1350 logements, mais qui seront étalés jusqu'en 2040, avec de premières constructions en 2027.

La relation entre Marylène Millet et les écologistes de la Métropole de Lyon avait très mal démarré avec l'annonce du déménagement du projet de Cité internationale des Arts du Cirque de Saint-Genis-Laval à Vénissieux. Un épisode "très violent et discourtois", mais qui n'a pas entâché sa volonté de travailler avec la collectivité : "On défend l'intérêt de nos habitants, il faut dialoguer et trouver des points de convergence".

00:00 Ecolo de droite

00:27 Arrivée du métro B

03:58 Adepte du vélo

04:33 Anneau des Sciences

05:07 Relations avec la Métropole de Lyon

06:32 Ferme pédagogique

07:04 Place à la Région

08:06 Agressions d'élus

11:01 Fusion Oullins-Pierre-Bénite