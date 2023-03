La nouvelle écharpe des élus de la Métropole de Lyon étrennée à la manifestation contre la réforme des retraites

Chaque mairie ou métropole dispose, à l'instar de l'Assemblée nationale, d'écharpes que les élus peuvent porter lors de cérémonies officielles.

Or, la Métropole de Lyon n'avait jamais franchi le pas depuis sa création en remplacement du Grand Lyon.

C'est désormais chose faite. Et au moins, on sait clairement à quelle collectivité appartient l'élu car le logo de la Métropole a été inscrit en gros sur l'écharpe rouge aux glands argentés.

Chaque écharpe a coûté 65,70 euros HT à la Métropole, qui l'a remis gracieusement aux élus de la majorité et de l'opposition.

Et les premiers élus membres de la NUPES à l'étrenner l'ont fait ce mardi après-midi à la manifestation contre la réforme des retraites à Lyon. La plupart n'ont d'ailleurs pas attendu la fin du conseil métropolitain ce mardi pour pouvoir rejoindre au plus vite le cortège et parader avec leur plus belle écharpe rouge.