Appartements squattés, bar clandestin : un immeuble évacué ce mercredi à Bron

Le bâtiment, qui fait l'objet d'un renouvellement urbain porté par la mairie de Bron et la Métropole de Lyon et qui doit être détruit, était occupé illégalement. Pas moins de quinze appartements étaient squattés. La police a également mis fin à l'activité d'un bar clandestin qui avait été ouvert sur place et qui permettait de réaliser plusieurs trafics dans les parties communes.

Suite aux décisions de justice, la Préfecture a mis fin à l’occupation illicite de 15 appartements situés dans une copropriété faisant l'objet d'un projet de renouvellement urbain à #Bron.



Sur place, le bar clandestin abritant plusieurs trafics a aussi été ❌ par la @PoliceNat69 pic.twitter.com/FRM2ONk7K2 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) May 3, 2023

L'opération de police s'est déroulée sans heurt puisque tous les protagonistes avaient été prévenus en amont.

"Des solutions ont été proposées aux ménages selon les situations et les vulnérabilités individuelles", précise dans un communiqué de presse la préfecture du Rhône qui agissait après des décisions de justice.