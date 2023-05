Lyon : le métro A a repris avec une fréquence allégée

Alors que le métro B a été à l'arrêt programmé durant deux jours, c'est la ligne A du métro à Lyon qui ne fonctionnait plus depuis 7h30 environ. En cause : un incident électrique sur la ligne et qui empêche une circulation normale. La circulation a repris à 17h avec une fréquence et une vitesse limitées.

Cette baisse de régime devrait durer jusqu'à demain matin 1h30 selon les TCL. Selon toute vraisemblance, il s'agit d'une panne électrique puisque les ascenseurs et escalators ne fonctionnent plus aux arrêts Charpennes, Foch, Hôtel de Ville, Bellecour et Ampère Victor Hugo.

Un important dispositif de pompiers et de police a été déployé ce mardi matin à la station Foch, ainsi qu'à la station Hôtel de Ville.