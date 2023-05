Tuna Altinel : "Agressé pour avoir dénoncé les irrégularités de vote de l'élection turque"

Le maitre de conférences de l'université Lyon 1 fait encore l'actualité liée à la Turquie. On se souvient que Tuna Altinel, soupçonné par le parti présidentiel d'être lié au terrorisme kurde, avait été incarcéré sur place avant de finalement pouvoir revenir en France.

Le 9 mai dernier, après la clôture du bureau de vote de Décines pour le premier tour de la présidentielle turque, il avait été agressé (5 jours d'ITT). Il se trouvait avec 7 autres observateurs de son parti ISP et dit avoir été agressé "par des assesseurs et des observateurs d'AKP (le parti d'Erdogan ndlr) et du MHP. J'ai été bousculé, roué de coups sur la tête et le dos. Les femmes ont été épargnées, ce qui renforce notre conviction que c'était une attaque organisée".

Pour Tuna Altinel, c'était une manière "de nous punir car nous avons réagi contre les irrégularités, contre le traitement que nous subissions dans ce lieu qui sert de QG à l'AKP".

Des recours sont en effet lancés pour que le second tour ne se passe pas dans cette salle voisine de la mosquée DITIB de Décines.

Tuna Altinel regrette "beaucoup d'irrégularités" et une "vague nationaliste que l'on n'a pas prévue", y compris à Lyon.

"Il faut voter contre Erdogan", conclut le professeur de mathématiques.

00:00 Agression

03:43 Deuxième tour de l'élection turque

04:49 Choix de la salle de vote

06:11 Erdogan

07:07 Vote des Turcs lyonnais

07:57 Incarcération en Turquie