Niveau de lecture chez les jeunes : le Rhône dans le top 15 des départements français

Le ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse a publié ce mardi le niveau de lecture par département chez plus de 750 000 jeunes de 18 à 25 ans. Ces chiffres ont été calculés lors de la journée défense et citoyenneté de 2022 où trois exercices étaient proposés lors de cette journée pour vérifier plusieurs compétences à savoir l’automaticité de la lecture, la connaissance du vocabulaire et les traitements complexes (capacité à comprendre un texte, à en repérer les informations essentielles et à en dégager le thème) et les résultats ne sont pas glorieux. Si le département du Rhône a au moins le mérite d’être dans les 15 meilleurs, il y a tout de même 8,5% des jeunes de moins de 25 ans qui ont des difficultés.

Concernant les "bons" élèves sur cet exercice, Paris arrive en tête de classement avec "seulement" 6% de difficultés, suivi des Hauts-de-Seine avec 6,2% et des Yvelines avec 6.9%. De l’autre côté, ce sont les territoires d’outre-mer qui ferment la marche avec des résultats terrifiants puisque 55,7% des jeunes à Mayotte ont du mal à lire tout comme 51,8% des Guyanais et 30,4% des Guadeloupéens. Sur le territoire métropolitain, l’Aisne est le plus mauvais dans l’exercice avec 15,7% de difficultés suivi par Seine-Saint-Denis avec 15,5% de lacunes.

Les filles meilleures que les garçons

Pour en revenir en Auvergne-Rhône-Alpes, la région ne se porte pas trop mal en moyenne grâce notamment à la Haute-Savoie (7,2%), la Savoie (8%), l’Ain (8,3%) et l’Isère (9,3%). A l’inverse, l’Allier est le département où l’on trouve le plus de jeunes en difficultés avec 11,8% soit plus d’une personne sur dix avec des lacunes, au-dessus de la moyenne française métropolitaine qui se situe à 10,4%.

Sur l’ensemble du territoire, les filles sont en général de meilleures lectrices que les garçons avec un taux jugé efficace de 79,9% pour les filles et 77,8% pour les garçons.

Cette tendance s’inverse chez ceux qui ont des difficultés sévères avec cette fois 5,4% des garçons et 4,1% des filles. En moyenne, le ministère considère que 4,9% des jeunes français peuvent être considérés en situation d’illettrisme. Et de manière assez logique, 50,6% des jeunes qui n’ont pas dépassé le niveau collège ont des lacunes en lecture.

Ces données sont par ailleurs plus représentatives que celles des années précédentes puisqu’à cause du Covid, seuls 356 000 jeunes avaient participé en 2021 et 437 000 en 2020. Par ailleurs, aucune comparaison n’est véritablement possible non plus avec les années antérieures à 2020 car en 2019, les tests de lecture et les questions étaient différents ce qui est actuellement proposé.